Meteo | Previsioni per martedì 24 marzo

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1767m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola e dorsale emiliana cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla dorsale romagnola cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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