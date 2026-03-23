Dopo giorni di clima mite e primaverile, il freddo artico tornerà sull'Italia. Gli ultimi giorni di marzo, fino all'inizio di aprile, saranno all'insegna di temperature più basse, quelle tipiche di gennaio-febbraio. Secondo le previsioni di 3BMeteo, l'ultima settimana del mese sarà particolarmente movimentata nell'Europa meridionale, con condizioni più instabili e valori termici al di sotto della media del periodo. In questo contesto, l'Italia e gran parte dei Balcani si troveranno all'interno di una saccatura, con precipitazioni sopra la media, in particolare sulle regioni del Centro-Sud. Non è escluso nemmeno che cada qualche fiocco di neve soprattutto sui rilievi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo, ondata anomala di freddo artico: Pasqua, scenari negativi

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