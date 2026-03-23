La settimana si apre con un clima dal sapore primaverile ma con condizioni meteo variabili, tra temperature miti e il ritorno imminente dell’inverno, con la brusca irruzione di gelide correnti artiche che causeranno un netto calo termico e il ritorno della neve a quote relativamente basse. Lo avverte Giuliacci, nelle sue previsioni metereologiche. Il peggioramento entrerà nel vivo tra la seconda parte di mercoledì 25 marzo e giovedì 26 marzo, provocando un calo significativo delle temperature, con valori che potranno scendere “anche di 7-8 gradi al di sotto delle medie di marzo”. Il raffreddamento sarà accompagnato da un diffuso... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meteo, ecco il freddo che torna. Giuliacci avverte: irruzione artica

Articoli correlati

Meteo: irruzione artica sull’Italia con pioggia freddo e vento tra San Silvestro e CapodannoL’approfondimento di un vortice ciclonico sulla Russia e la sponda offerta dall’anticiclone Atlantico stanno spingendo verso l’Europa centrale una...

Meteo, arriva l’irruzione artica di San Silvestro: dal 31 dicembre crollo termico, ecco le previsioniNegli ultimi giorni di dicembre l’Italia vive una fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, determinata dalla presenza di un campo di alta...

Tutto quello che riguarda Meteo ecco il freddo che torna...

Temi più discussi: Meteo, tornano freddo e neve sull'Italia: ecco dove e quando. Le previsioni; Meteo weekend: nuovo fronte freddo in arrivo dai Balcani con piogge e neve. Ecco in quali regioni; Meteo weekend, nuovo fronte freddo dai Balcani porta pioggia e neve: ecco dove; Meteo, tornano freddo e pioggia: ecco dove e quando. Le previsioni della prossima settimana.

Meteo, ecco il freddo che torna. Giuliacci avverte: irruzione articaLa settimana si apre con un clima dal sapore primaverile ma con condizioni meteo variabili, tra temperature miti e il ritorno imminente ... iltempo.it

Meteo, ondata di freddo e neve sull'Italia: ecco quando e dove. Le previsioniLa settimana, sempre a livello meteorologico, parte con una situazione più stabile e asciutta su buona parte del Nord, ma le nubi sono protagoniste nelle regioni centrali e meridionali dove sono attes ... tg24.sky.it

In arrivo un nuovo impulso freddo con pioggia e neve: le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/5n8zd2mz facebook

Il tempo di domani Le previsioni #Meteo di martedì #24marzo #Meteo2000 #TV2000 #PrevisioniMeteo #MeteoItalia x.com