Meteo cambia tutto a Torino | arrivano venti a 80 km h e minime vicino allo zero

A Torino la temperatura massima passerà dai 19°C di mercoledì ai 13°C di venerdì, con minime vicine allo zero nel fine settimana. Il Piemonte si prepara a un brusco sbalzo termico causato dall'arrivo di un fronte freddo di origine artica, che tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo interromperà il periodo di tempo mite e soleggiato di questi giorni. Il peggioramento sarà rapido e netto. Mercoledì pomeriggio le prime precipitazioni interesseranno il Verbano-Cusio-Ossola, il Novarese e il Vercellese, mentre il resto della regione rimarrà in prevalenza asciutto. Da giovedì l'afflusso di aria fredda diventerà più intenso, portando nevicate frequenti sui settori alpini di confine, specialmente tra la Val Formazza e i crinali della Valle d'Aosta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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