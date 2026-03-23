A Torino la temperatura massima passerà dai 19°C di mercoledì ai 13°C di venerdì, con minime vicine allo zero nel fine settimana. Il Piemonte si prepara a un brusco sbalzo termico causato dall'arrivo di un fronte freddo di origine artica, che tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo interromperà il periodo di tempo mite e soleggiato di questi giorni. Il peggioramento sarà rapido e netto. Mercoledì pomeriggio le prime precipitazioni interesseranno il Verbano-Cusio-Ossola, il Novarese e il Vercellese, mentre il resto della regione rimarrà in prevalenza asciutto. Da giovedì l'afflusso di aria fredda diventerà più intenso, portando nevicate frequenti sui settori alpini di confine, specialmente tra la Val Formazza e i crinali della Valle d'Aosta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Il tempo cambia ancora, arrivano temporali e venti forti: nuova allerta in CampaniaLa Protezione Civile ricorda ai Comuni di “mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non...

Una raccolta di contenuti su Meteo cambia tutto a Torino arrivano...

Temi più discussi: Meteo, cambia tutto a Torino: arrivano venti a 80 km/h e minime vicino allo zero; Meteo, cambia tutto: le previsioni per la settimana; Sole pieno su Como, poi cambia tutto: le previsioni della settimana; Toscana, lunedì di sole e correnti orientali: cambia tutto a metà settimana.

Meteo – Cambia tutto per inizio Aprile, ora l’Anticiclone è l’ipotesi più accreditata? La tendenzaLe condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in graduale esaurimento in queste ore, dopo che i rovesci e i temporali si sono azionati ancora una volta sulle zone interne delle region ... centrometeoitaliano.it

Meteo, cambia tutto a Torino: arrivano venti a 80 km/h e minime vicino allo zeroA Torino la temperatura massima passerà dai 19°C di mercoledì ai 13°C di venerdì, con minime vicine allo zero nel fine settimana. Il Piemonte si prepara a un brusco sbalzo termico causato dall'arrivo ... torinotoday.it

Il meteo di oggi Tutte le notizie in tempo reale, sempre a portata di mano. Iscriviti al nostro canale Telegram! https://t.me/triestecafechannel facebook

#Meteo, ecco il freddo che torna. #Giuliacci avverte: irruzione artica x.com