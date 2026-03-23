Mark Zuckerberg vuole portare Meta verso un modello in cui ogni persona, dentro e fuori l'azienda, abbia il proprio agente di intelligenza artificiale personale. E ha deciso di partire da sé. Per questo, scrive il Wall Street Journal, sta sviluppando un "CEO agent" pensato per assisterlo nel lavoro quotidiano e recuperare più rapidamente informazioni che oggi passano ancora attraverso diversi livelli della struttura interna. Il progetto si inserisce in una spinta più ampia che attraversa tutta Meta, gruppo da quasi 79.000 dipendenti, con l'obiettivo di accelerare i ritmi di lavoro, ridurre i livelli gerarchici e cambiare le mansioni quotidiane dei dipendenti per restare competitiva rispetto alle startup nate direttamente nell'era dell'AI. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meta svuota le gerarchie e affida tutto all'AI: Zuckerberg e la nuova idea per comandare

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