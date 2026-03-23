La mostra di Antonio Mastrogiacomo trasforma l’ascolto musicale in arte visiva: rotoli di carta diventano partiture grafiche interattive sincronizzate con i brani, visitabili fino al 18 aprile.. La mostra, curata dal docente di Didattica della Multimedialità della Scuola di Didattica dell’Arte Antonio Mastrogiacomo, resterà visitabile fino al 18 aprile dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 17. Ogni studente ha trasformato un’esperienza d’ascolto in un segno visivo sviluppato su rotolo di carta da imballaggio, ogni centimetro corrisponde a due secondi di musica. Attraverso colori, forme e geometrie, i partecipanti hanno reso visibile ritmo, pause, intensità e vibrazioni dei brani, trasformando la musica in partiture grafiche e mappe di ascolto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Mercoledì 25 marzo alle 11 al Maschio Angioino vernissage dell’esposizione “Dal suono al segno”

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