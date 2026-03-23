Mentana scherza con Renzi più grande esperto di referendum costituzionali | Mi prendi ancora per il naso

Da virgilio.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il clima politico attorno al referendum si accende, ma questa volta con i toni pungenti e ironici tipici della “Maratona Mentana”. Durante lo speciale del TgLa7 del 23 marzo, dedicato all’esito della consultazione sulla giustizia, il direttore Enrico Mentana ha dato vita a un siparietto diventato immediatamente virale, coinvolgendo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, collegato dall’esterno di Palazzo Madama. Mentana scherza con Renzi: il motivo L’incipit del collegamento è stato fulminante. Nel dare la linea all’inviata storica Alessandra Sardoni, Mentana ha introdotto l’ospite con una definizione che non lasciava spazio a interpretazioni: “Ecco il più grande esperto di referendum costituzionali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Mentana scherza con Renzi "più grande esperto di referendum costituzionali": "Mi prendi ancora per il naso"

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