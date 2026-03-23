Meningite in Uk tra infetti e portatori sani la risposta 

È di 29 il numero di casi confermati o sospetti di meningite nel Kent, a ieri: 20 sono stati confermati in laboratorio e 9 sono definiti probabili dalla Uk Health Security Agency (alcuni casi sono stati riclassificati). C’è ancora allarme nella zona di Canterbury, specie dopo i due decessi. Ma la risposta è decisa. “Gli inglesi stanno gestendo bene questo focolaio”, commenta a LaSalute di LaPresse Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Per l’epidemiologo “profilassi antibiotica preventiva e vaccinazione sono i capisaldi della risposta. Qui l’indiziato è il meningococco B e non dimentichiamo che c’è anche chi è portatore sano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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