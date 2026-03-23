A Palazzo Chigi non si fa praticamente vedere. E a sera la sintesi della giornata la fa un alto in grado di FdI: «È andata molto male». Peggio delle peggiori aspettative, perché quello sul referendum sulla giustizia è stato, vista anche l’affluenza record, inevitabilmente «un voto contro il governo». Giorgia Meloni non lo direbbe mai ma ne è consapevole. Ne parla coi suoi vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, che sente per fare prime valutazioni di un risultato che coglie il centrodestra parecchio di sorpresa. Perché l’esito è inequivocabile. E sarà certo stato il momento sbagliato, perché nelle situazioni di grande incertezza, come dice il fedelissimo Giovanbattista Fazzolari, i cittadini non vogliono fare «salti nel vuoto» e preferiscono «lo status quo». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meloni incassa la prima sconfitta: ora i timori di un anno verso le politiche a "farsi rosolare"

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