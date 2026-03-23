Meloni ai cronisti dopo il voto per referendum giustizia | Lo sapete che non vi posso rispondere oggi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha votato per il referendum sulla giustizia a Roma. Dopo il voto si è rivolta ai cronisti che gli ponevano delle domande, dicendo: "Ragazzi, lo sapete che non vi posso rispondere oggi". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Referendum sulla Giustizia, affluenza alta: oltre il 45% alle 23. Si vota anche domani, il precedente: com’era andata Salvini saluta la vedova di Bossi, scatta la contestazione: «Traditore, è il bacio di Giuda». Lui tira dritto: «Con te tutto è iniziato, mai mulà!» – Il video Giorgia Meloni dimezza lo smart working, Giorgetti no. A palazzo Chigi sono pronti allo scontro: la minaccia dei pendolari Caso Delmastro, i dubbi sul ruolo di sottosegretario alla Giustizia. 🔗 Leggi su Open.online

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"Pronta per il voto. Ricordate: c'è tempo fino alle 15 di oggi per recarsi al seggio. Partecipare è importante". Lo twitta su X la premier Giorgia Meloni, con una sua foto con la tessera elettorale per votare sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. facebook

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