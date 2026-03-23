Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta celebrano il loro secondo anniversario di fidanzamento, segnando una tappa importante per una delle coppie più seguite del panorama mediatico italiano. Per l'occasione, i due hanno scelto di condividere sui social uno scatto complice in ascensore. La relazione, sbocciata nella primavera del 2024 durante un weekend a Madrid, si è consolidata nel tempo attraverso viaggi internazionali e una graduale integrazione nelle rispettive dinamiche familiari, dimostrando una stabilità che va oltre i riflettori della cronaca rosa. La showgirl ha espresso grande serenità riguardo al legame con l'imprenditore bresciano, sottolineando come la maturità raggiunta le permetta di vivere questo amore con estrema naturalezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Melissa Satta e Carlo Beretta, che romantici! La foto sui social per i 2 anni insieme

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