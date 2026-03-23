Scopri cosa succederà nelle prossime puntate di Melek – Il coraggio di una madre: l’arrivo di Ömer sconvolge Defne e riapre ferite, segreti e nuovi sentimenti. Le prossime puntate di Melek – Il coraggio di una madre promettono di alzare ancora di più la tensione emotiva, trascinando i protagonisti dentro una fase delicata in cui ogni scelta rischia di lasciare ferite profonde. Per Melek, infatti, il rientro a Istanbul non coinciderà affatto con un nuovo inizio sereno, ma con l’ennesima prova da affrontare a viso aperto, in un contesto che le negherà perfino quel rifugio familiare di cui avrebbe disperatamente bisogno. Dopo essersi lasciata alle spalle la dolorosa rottura con Alpay, la donna spererà di poter ritrovare almeno una parte delle proprie radici. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Melek – Il coraggio di una madre: L'Arrivo Di Ömer Cosa Nasconde

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