L’Europa ha due ventri molli. Il primo sono i Balcani, rotta dalla quale possono passare i membri di cellule terroristiche iraniane, inclusa la Turchia; l’altro è il Mediterraneo, un mare che proprio perché di «tutti» finisce spesso per essere di «nessuno». La guerra tra Usa, Israele e Iran porta inevitabilmente le nazioni che vi si affacciano a dover incrementare le misure di controllo del traffico marittimo. Non soltanto per la possibile presenza di navi e sommergibili russi, quanto perché l’Iran è in grado di arrivare nel bel mezzo del mare nostrum, sia con agenti imbarcati su piccoli scafi, difficilmente avvistabili e del tutto anonimi, sia organizzando missioni complesse ma possibili, affidandole ai numerosi mini sommergibili di cui dispone. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mediterraneo, allarme terrorismo in Europa: ecco cosa potrebbe arrivare da Teheran

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