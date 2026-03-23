In Medio Oriente proseguono i bombardamenti reciproci. Oltre Teheran e Tel Aviv colpita anche Riad. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Medio Oriente, attacchi incrociati. Oltre Teheran e Tel Aviv colpita anche Riad

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