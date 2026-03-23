Antenna Group, gruppo internazionale leader dei media, ha acquistato il 100% del gruppo editoriale Gedi, che comprende il quotidiano la Repubblica, al momento resta fuori dall’operazione La Stampa Importante svolta nel panorama dei media italiani, ilgruppo internazionale Antenna Group ha acquisito il 100% di GEDI Gruppo Editoriale, finora controllato da Exor.L’operazione segna un upassaggio rilevante per uno dei principali poli editoriali del Paese e apre una nuova fase per il settore dell’informazione. Secondo quanto comunicato dalla proprietà,l’obiettivo dell’acquisizione è rafforzare una realtà indipendente di primo piano nel campo dei media e dell’intrattenimento,con una base solida in Italia ma una proiezione sempre più internazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Media, Antenna Group acquista il 100% di Gedi: fuori La Stampa dall’operazione

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