Ripercorriamo la storia di Maurizio Mosca, che si inventò un personaggio grottesco che ebbe molta fortuna. In Italia, si sa, il calcio non è un semplice sport. Per molti è una vera e propria ragione di vita, oggetto di discussione quotidiana con colleghi e amici, motivo di dispute accese anche con genitori e figli. Agli italiani puoi togliere tante cose, ma non le partite di calcio. Una sorte di antico rito ancestrale che si tiene tradizionalmente di domenica, per quanto, comunque, ormai le giornate di campionato siano state spalmate dal venerdì al lunedì. Il giornalismo sportivo che si occupa specificamente di calcio, nei decenni ha “partorito” varie firme autorevoli. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Maurizio Mosca: storia di un grottesco esperto di calcio

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