Maturità 2026 MIM pubblica il nuovo modello di diploma digitale | introdotto anche il Supplemento Europass

Il diploma della Maturità da quest'anno diventa digitale: la novità è stata resa nota dal MIM con decreto ministeriale apposito. Il modello, scaricabile dopo l'uscita dei quadri dalla piattaforma UNICA, contiene anche il Supplemento Europass e il Curriculum dello Studente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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