TIZI-OUALOU 7,5: Il doppio muro su Gutierrez che apre il tie-break varrebbe da solo un 9 secco per un regista che sta dimostrando, partita dopo partita, di saper sopperire alle amnesie tecniche e tattiche che talvolta si impossessano delle sue mani con una grande capacità di reazione e doti innate da leader. Innesca i centrali con precisione chirurgica, manda talvolta al massacro i suoi attaccanti di palla alta, batte bene, mura quando conta di più, fa e disfa. Nel complesso, avercene, di giocatori così. BUCHEGGER 7: Per due set interi Modena gioca senza opposto, con Buchegger che si rifugia in pallette e pallonetti forzati, senza mai essere aggressivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mati, personalità mostruosa. Porro decolla quando conta

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