Match a senso unico Recanati avanti a valanga Per Jesi solo qualche sprazzo
80 JESI 62 SVETHIA: Buzzone 17, Marcone, Gurini 5, Urbutis 19, Andreani 7, Semprini Cesari 4, Zomero 3, Sabbatini 3, Kossowski ne, Pozzetti 6, Ndzie ne, Magrini 16. All. Schiavi. JESI: Mancini ne, Giulietti 4, Ogiemwonyi 7, Castellino 19, Bagdonavicius 13, Rossini ne, Castillo ne, Mazzantini 15, Stazi 4, Grifoni ne, Scarpone, Bosso. All. Sorgentone. Arbitri: Antonelli di Assisi e Boldrini di Fabriano Parziali: 25-17, 18-10, 18-21, 19-14 Progressivi: 25-17, 43-27, 61-48, 80-62 Parte bene la Svethia Recanati nel derby con Jesi tra squadre appaiate in classifica. L’ottimo approccio permette alla compagine di coach Schiavi di mettere il primo mattoncino in una gara complicata, perché gli avversari non mollano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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