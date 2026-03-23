Massacra e uccide la sorella per rubarle il Rolex | 69enne a processo per l'omicidio a Londra

Nancy Pexton, 69 anni, è accusata di aver ucciso a coltellate la sorella Jennifer Abbott (regista e scrittrice) nel suo appartamento a Camden il 10 giugno 2025, per rubarle il Rolex di diamanti. Il corpo fu trovato dopo 3 giorni con del nastro adesivo sulla bocca. Arrestata con l’orologio in borsa, la donna nega tutto. Il processo inizierà a breve. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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