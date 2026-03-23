Non ce l’ha fatta Lorenzo Germelli, il giovane di 23 anni colpito da un improvviso malore nei giorni scorsi mentre si trovava a lezione in un’autoscuola a Massa. Dopo giorni di ricovero in condizioni critiche, il suo cuore ha smesso di battere, lasciando nello sconforto una comunità intera e riaprendo una ferita già profondamente segnata nella sua famiglia. Leggi anche: Calcio in lutto: malore in campo, morto a 17 anni Il malore improvviso e il ricovero. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di giovedì lungo viale Europa, quando il ragazzo è stato colpito da un arresto cardiaco durante una lezione. L’intervento dei sanitari del 118 è... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Massa, Lorenzo Gemelli morto a 23 anni dopo un malore: “Era un punto di riferimento”

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