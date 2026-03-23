Tempo di lettura: 3 minuti La professione nell’artigianato e nell’agricoltura come scelta e non come tradizione, questo il filo conduttore dell’evento “Marzo Donna” promosso e organizzato da promosso da Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli, con il patrocinio del Consiglio Comunale di Napoli ed ospitato dalla prestigiosa Sala della Loggia del Maschio Angioino. L’iniziativa ricca di contenuti di alto profilo ha riunito donne imprenditrici di due comparti chiave per l’economia e l’occupazione, che hanno scelto di innovare e affermarsi in ambiti storicamente considerati maschili. A giudicare dalla grande partecipazione di pubblico e di giornalisti ha suscitato interesse il tema centrale della giornata: la scelta di una professione facendo affidamento su studio, competenza e passione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Marzo Donna” a Napoli: un successo per le donne imprenditrici dell’artigianato e dell’agricoltura

Articoli correlati

Festa della donna 2026: un'occasione per le donne imprenditriciConfartigianato Donne impresa Parma ha organizzato in collaborazione con ANCOS APS Parma, l’evento di presentazione di “SPAZIO DONNE VALORI"...

Leggi anche: "ArtigianaMente Donna - Il valore dell'artigianato al femminile"

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Marzo Donna

Temi più discussi: Napoli, al Polo delle Arti Marzo donna dedicato alle donne iraniane; A Napoli, Casartigiani e Coldiretti insieme per un evento al femminile; Voci alle donne, Chiara Tortorelli per il Marzo Donna 2026; 4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 19 al 22 marzo 2026.

Marzo Donna a Napoli: un successo per le donne imprenditrici dell’artigianato e dell’agricolturaLa professione nell’artigianato e nell’agricoltura come scelta e non come tradizione, questo il filo conduttore dell’evento Marzo Donna promosso e ... napolivillage.com

Napoli, a Piazza Garibaldi gli eventi gratuiti in programma nell’ambito di Marzo Donna 2026Appuntamento nei pressi della Portineria di Piazza Garibaldi a Napoli (al civico 152) per la manifestazione promossa dalla Fondazione Una Nessuna ... 2anews.it

CULTURA, 26 MARZO: "A TESTA ALTA. DIALOGANDO CON IL TELEFONO ROSA, I SERVIZI SOCIALI E LE AUTORITÀ DEL TERRITORIO" - MARZO DONNA 2026 - Giovedì 26 marzo, alle ore 17.30, presso l'Auditorium Comunale, si terrà il quinto appuntame facebook

Marzo Donna 2026: “Il tuo nome, Donna: chi siamo e da dove siamo partite” Il programma di eventi offre occasioni di confronto per valorizzare il ruolo delle donne nella società e promuovere una cultura di pari opportunità. Scopri il calendario comune.na x.com