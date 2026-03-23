Presente negli uffici milanesi della Lega, il presidente nerazzurro è tornato sul presunto fallo di mano di Pongracic in Fiorentina- Inter: "Per gli esperti ci manca un rigore, agli arbitri chiedo più omogeneità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marotta: "Per gli esperti ci manca un rigore contro la Fiorentina"

Articoli correlati

Runjaic: « ci manca, speriamo di averlo contro la Fiorentina»In seguito alla sfida di Serie A tra Bologna e Udinese, conclusa 1-0, la trattativa post partita offre chiarimenti sull’andamento della gara e sulle...

Udinese, Runjaic nel post gara: «Davis ci manca molto, puntiamo a recuperarlo per la partita contro la Fiorentina»Calciomercato: tutti vogliono Palestra! Concorrenza fitta per l’esterno del Cagliari: le ultimissime novità Mercato Inter, Di Marzio svela: «Andrà...

Imbarazzante sceneggiata per battere il rigore della Fiorentina

Una raccolta di contenuti su Marotta Per gli esperti ci manca un...

Temi più discussi: Inter, Marotta: Mani di Pongracic? Gli esperti dicono che era rigore: serve omogeneità; Marotta predica calma: Inter, nessun psicodramma. Dobbiamo essere più forti degli errori arbitrali; Ha ammesso l'errore: a Bastoni il premio Rosa Camuna per il valore sportivo. E scoppia la polemica; Inter, l'Aia dà ragione a Frattesi sul rigore: Marotta ha parlato con l'arbitro, la paura del club e le polemiche sul web.

Pagina 2 | Marotta manda avanti gli esperti: Pongracic, rigore per l'Inter. Sempre lamentele, io non voglioIl presidente dei nerazzurri ha parlato del momento non semplice della squadra ma senza fare drammi: Siamo forti e dobbiamo essere ottimisti ... tuttosport.com

Marotta: L’Inter non fa vittimismo, ma per il futuro mi auguro protocolli e giudizi più omogeneiPer Beppe Marotta è arrivato il momento di analizzare quanto fin qui compiuto dall'Inter di Chivu e quanto ancora dovrà fare, dopo la pausa per le Nazionali e i playoff mondiali, per portare a casa un ... fanpage.it

Marotta predica calma: "Inter, nessun psicodramma. Dobbiamo essere più forti degli errori arbitrali" facebook

Le parole di Marotta dopo #FiorentinaInter #Marotta #Inter #DAZN [2/2] x.com