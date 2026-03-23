Marotta | Per gli esperti ci manca un rigore contro la Fiorentina

Da gazzetta.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Presente negli uffici milanesi della Lega, il presidente nerazzurro è tornato sul presunto fallo di mano di Pongracic in Fiorentina- Inter: "Per gli esperti ci manca un rigore, agli arbitri chiedo più omogeneità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

marotta per gli esperti ci manca un rigore contro la fiorentina
© Gazzetta.it - Marotta: "Per gli esperti ci manca un rigore contro la Fiorentina"

Articoli correlati

Runjaic: « ci manca, speriamo di averlo contro la Fiorentina»In seguito alla sfida di Serie A tra Bologna e Udinese, conclusa 1-0, la trattativa post partita offre chiarimenti sull’andamento della gara e sulle...

Udinese, Runjaic nel post gara: «Davis ci manca molto, puntiamo a recuperarlo per la partita contro la Fiorentina»Calciomercato: tutti vogliono Palestra! Concorrenza fitta per l’esterno del Cagliari: le ultimissime novità Mercato Inter, Di Marzio svela: «Andrà...

Imbarazzante sceneggiata per battere il rigore della Fiorentina

Video Imbarazzante sceneggiata per battere il rigore della Fiorentina

Una raccolta di contenuti su Marotta Per gli esperti ci manca un...

Temi più discussi: Inter, Marotta: Mani di Pongracic? Gli esperti dicono che era rigore: serve omogeneità; Marotta predica calma: Inter, nessun psicodramma. Dobbiamo essere più forti degli errori arbitrali; Ha ammesso l'errore: a Bastoni il premio Rosa Camuna per il valore sportivo. E scoppia la polemica; Inter, l'Aia dà ragione a Frattesi sul rigore: Marotta ha parlato con l'arbitro, la paura del club e le polemiche sul web.

marotta per gli espertiPagina 2 | Marotta manda avanti gli esperti: Pongracic, rigore per l'Inter. Sempre lamentele, io non voglioIl presidente dei nerazzurri ha parlato del momento non semplice della squadra ma senza fare drammi: Siamo forti e dobbiamo essere ottimisti ... tuttosport.com

marotta per gli espertiMarotta: L’Inter non fa vittimismo, ma per il futuro mi auguro protocolli e giudizi più omogeneiPer Beppe Marotta è arrivato il momento di analizzare quanto fin qui compiuto dall'Inter di Chivu e quanto ancora dovrà fare, dopo la pausa per le Nazionali e i playoff mondiali, per portare a casa un ... fanpage.it

Digita per trovare news e video correlati.