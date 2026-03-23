Marotta, l’intervento sulle recenti polemiche legate all’utilizzo della tecnologia e la ferma richiesta di una maggiore uniformità. Le decisioni arbitrali prese in campo continuano ad alimentare fitti dibattiti. Dopo il rinvio dell’attesa riunione organizzata dalla Lega su indicazione della FIGC, Giuseppe Marotta ha analizzato lucidamente e attentamente l’attuale situazione. Il dirigente invita tutti a mantenere grande equilibrio nei giudizi per non creare facili alibi. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO MAROTTA – « La Lega ha comunicato per tempo il rinvio della riunione per una indicazione da parte della FIGC, saranno motivi validi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marotta non ci sta: «Arbitri? Auspico un protocollo omogeneo, certi episodi vengono interpretati in modo troppo soggettivo»

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