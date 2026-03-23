Inter News 24 Marotta, presente all’Assemblea della Lega Serie A, ha ammesso delle difficoltà dell’Inter in questa fase di stagione. Le sue parole. Nel corso dell’Assemblea della Lega Serie A, il presidente dell’ Inter Beppe Marotta ha fatto il punto sul momento attraversato dalla squadra nerazzurra. Dopo gli ultimi risultati altalenanti, il dirigente ha riconosciuto un periodo complicato, ma ha voluto allo stesso tempo mantenere fiducia e lucidità in vista del finale di campionato. Marotta ha sottolineato come il calo di rendimento possa essere legato anche alla stanchezza accumulata, un fattore che però riguarda tutte le squadre impegnate su più fronti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta ammette: «Ecco a cosa è dovuto il momento difficile, ma niente psicodrammi. Chivu un leader, era impensabile…»

Articoli correlati

Leggi anche: Marotta: "Momento difficile, Inter involuta. Pongracic? Non facciamo le vittime, ma il protocollo..."

Marotta chiude il caso Bastoni: «Pagina amara, ma niente alibi per il campo difficile»Nel contesto dei playoff di Champions League, l’Inter si prepara ad affrontare il Bodø/Glimt.

Una selezione di notizie su Marotta ammette

Quel contatto Cuadrado-Perisic e il rigore per la Juve nel 2021: ecco a cosa si riferisce MarottaCommentando il caso Bastoni, il presidente dell'Inter ha ricordato l'episodio che decretò il 3-2 nel derby d'Italia nel maggio 2021: La Juve ottenne la qualificazione Champions e la bellezza di 60-70 ... gazzetta.it

Inter, Marotta ammette: Attenti sul mercato di gennaio, ma non prevedo operazioni rilevantiAi microfoni di Sky Sport, è intervenuto il presidente dell'Inter Beppe Marotta per commentare l'attualità del mondo nerazzurro con uno sguardo anche verso il prossimo mercato invernale che si aprirà ... tuttomercatoweb.com