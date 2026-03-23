A maggio, a Bordighera, nell’estremo Ponente ligure a ridosso del confine francese, aprirà Momento, il nuovo ristorante firmato da Enrico Marmo e Jacopo Rosti insieme al sommelier Giuliano Revello. Un progetto che nasce dopo quasi dieci anni di lavoro condiviso tra Ventimiglia, Castelnuovo Berardenga e La Morra, fino al ritorno in Liguria. La nuova sede è sul Lungomare Argentina, una striscia affacciata sul mare che definisce subito il tono del progetto. Tavoli a pochi metri dall’acqua, luce piena, un contesto dove si trasferisce un’impostazione di cucina già messa a fuoco negli anni al Balzi Rossi a Ventimiglia, esperienza culminata con la stella Michelin e diventata riferimento per una clientela trasversale, italiana e francese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Marmo e Rosti intercettano il “Momento”

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