Marinelli Pd sulla vittoria del No al referendum | Vince il rifiuto per una riforma sbagliata Grande mobilitazione in Abruzzo

Il segretario abruzzese del Partito Democratico Daniele Marinelli commenta l'esito del referendum costituzionale a livello nazionale e regionale La vittoria netta del No al referendum dimostra che i cittadini non vogliono modifiche alla Costituzione in modo forzato e propagandistico. A dirlo il segretario regionale del Partito Democratico Daniele Marinelli. Marinelli esprime soddisfazione per il risultato, sottolineando che rappresenta uno stop deciso a una riforma giudicata pericolosa e inadeguata. Evidenzia come gli italiani abbiano respinto una propaganda politica aggressiva, rifiutando la narrazione promossa dal Governo e dalla presidente del consiglio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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