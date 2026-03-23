Buone notizie per i fan di Marco Giallini: l’attore, operato per una frattura al femore, è in piena convalescenza. Lo dimostra uno scatto postato sui social dai colleghi Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, che lo ritrae nuovamente in piedi dopo l’intervento. Marco Giallini, lo scatto dopo l’intervento. Marco Giallini è in fase di recupero dopo l’incidente avvenuto ad Aosta. L’attore, che si trovava in Nord Italia per le riprese della serie tv Rocco Schiavone, era caduto dopo essere stato travolto da un cane. Trasportato in ospedale, era stato sottoposto ad un intervento p er l’applicazione di una protesi all’anca. Visualizza questo post su Instagram A distanza di alcuni giorni, i colleghi di set Mirko Frezza e Tullio Sorrentino hanno aggiornato i fan sulle condizioni di Giallini, postando uno scatto in sua compagnia sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Marco Giallini torna sui social dopo l’operazione: come sta

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