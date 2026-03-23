Manutenzione predittiva | la nuova frontiera per la sicurezza delle infrastrutture

Dai sensori ai dati in tempo reale: come la tecnologia permette di prevenire guasti e ridurre i costi di gestione.. Nel settore delle infrastrutture, la manutenzione rappresenta uno degli aspetti più critici per garantire sicurezza, efficienza e sostenibilità nel tempo. Per anni il modello dominante è stato quello della manutenzione reattiva o programmata. Oggi però questo approccio sta lasciando spazio a un nuovo paradigma: la manutenzione predittiva. COS’È LA MANUTENZIONE PREDITTIVA. La manutenzione predittiva è un modello basato sull’analisi dei dati raccolti da sensori installati sulle infrastrutture. COME FUNZIONA. I sensori monitorano vibrazioni, deformazioni e condizioni strutturali, permettendo interventi prima dei guasti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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