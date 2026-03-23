Manfredonia U17 sconfitto a Barletta
?Termina con un 5-0 in favore del Barletta l’ultima sfida di campionato dell’Under 17 del Manfredonia Calcio 1932.?Allo stadio “Manzi Chiapulin”, la formazione di casa conferma il primato in classifica imponendosi nettamente sui biancocelesti. Il Manfredonia conclude così la propria stagione regolare a quota 13 punti. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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