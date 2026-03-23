La vittoria dell’allievo Manfredi (nella foto) e il 5° posto dell’esordiente Fabio Pelanek nel reggiano, oltre alla settima piazza dello juniores Nicolò Fiumara in Romagna, brillano tra i risultati in chiave modenese nel weekend di ciclismo. Debutto vincente per l’allievo reggiano Leonardo Manfredi, velocista del Team Paletti Modena diretto da Michele Paletti, che si è aggiudicato la gara che ha concluso il pomeriggio di Cadelbosco di Sopra, organizzato dalla S.C. Cavriago. Manfredi ha confermato già al primo appuntamento stagionale le sue doti di velocista e domenica prossima sarà uno dei favoriti al Gran Premio Fioritura a Vignola. Ordine d’arrivo 1° Leonardo Manfredi (Team Ciclistico Paletti) - 2° Omar Berlini (Fiumicinese Fc) - 3° Lorenzo Barillà (Scorzè)- 4° Lucio Baccini (Cotignolese)- 5° Samuele Bartolucci (Velo Club Cattolica). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manfredi del Team Paletti è primo a Cadelbosco

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