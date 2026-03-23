Madre e figlio 13enne accoltellati dal vicino casa a Torre Annunziata

Un 40enne ha accoltellato la vicina di casa 36enne e il figlio 13enne di lei durante una lite condominiale a Torre Annunziata (Napoli); le vittime non sono in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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