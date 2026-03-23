FIRENZE Fresatrici esportate sul territorio russo, eludendo i divieti dell’Unione europea, che possono essere utilizzate per la fabbricazione di componenti belliche (soprattutto per carri armati). Questa l’ipotesi di indagine, ancora nella fase iniziale, avviata dalla procura di Firenze che ha disposto nei giorni scorsi alcune perquisizioni e sequestri (in particolare di documenti e file informatici) nei confronti di un’azienda fiorentina molto nota nel settore. Il pm titolare dell’inchiesta Luisa Serranti, vuole vederci chiaro e capire se la società e il suo responsabile abbiamo violato le norme – contenute nel decreto legislativo n. 221 del 2017 – che disciplinano l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Macchinari alla Russia. Blitz e maxi sequestro: "Usati per fini bellici"

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