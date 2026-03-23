ma che belle sopracciglia

Questo articolo è pubblicato sul numero 13 di Vanity Fair in edicola fino al 24 marzo 2026. Primo passo: curarle Ad alimentare il cambio di passo è stata anche la contaminazione con altre culture. È il caso dell’iraniana Leila Pasar, espatriata a Milano, che ha educato tante italiane a una cura speciale delle sopracciglia. Complici le origini e l’obbligo del velo nel suo Paese, ha fatto della bellezza dello sguardo una professione attraverso il suo strumento, un filo di cotone con cui, come in una danza, non le altera ma le sistema, stimolandole senza distruggerle. Una dedizione che l’ha portata a creare il suo Olio alle sette noci,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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