Le preferenze per il Primo Ministro Christopher Luxon hanno subito un calo significativo, scendendo al 17,3% nelle ultime rilevazioni, segnando il minimo storico dal suo insediamento nel 2023. Questa erosione del consenso si accompagna a una percezione diffusa tra gli elettori che sta prendendo la direzione sbagliata, con la metà degli intervistati che conferma questo sentimento negativo. L’economia fragile e le tensioni internazionali emergono come i principali fattori di sfiducia verso l’attuale governo di coalizione. Il dato più allarmante riguarda il net favorability del leader nazionale, che è crollato da -14 a -20,6 punti, registrando il risultato più debole della serie di indagine dal 2021. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luxon crolla al 17,3%: crisi economica e sfiducia prima

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