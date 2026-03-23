Lutto per Igor Tudor il padre muore durante la gara del Tottenham

(Adnkronos) – Grave lutto per l'ex tecnico di Lazio e Juventus, Igor Tudor, attualmente alla guida del Tottenham. Il padre Marco è morto durante il match contro il Nottingham Forest. Sui social arriva il cordoglio della Lazio e della Juventus. "La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all'ex allenatore biancoceleste Igor Tudor per la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Tudor, grave lutto per l’allenatore del Tottenham. La Juve: «Vicini a Igor, ci uniamo al cordoglio per la scomparsa del padre»di Redazione JuventusNews24Tudor, la Juventus esprime la massima vicinanza all’ex allenatore per la dolorosa perdita familiare dopo la gara in...

Juventus, Igor Tudor sarà il nuovo allenatore del TottenhamTudor verso il Tottenham Igor Tudor è pronto a una nuova avventura in panchina, e non sarà facile.

Aggiornamenti e notizie su Igor Tudor

Temi più discussi: Tottenham, ore contate per Tudor: esonero vicino dopo lo 0-3 nello scontro salvezza; Tudor diserta la conferenza stampa dopo la sconfitta del Tottenham: colpito da un lutto in famiglia; Perché il Tottenham non ha ancora esonerato Igor Tudor? Gli Spurs stanno esitando e questo potrebbe costargli la retrocessione; Il Tottenham perde ancora, 3-0 col Nottingham: Tudor non si presenta alle interviste post gara, ma il motivo non sarebbe il risultato.

Lutto per Tudor, tragedia familiare durante Tottenham-Nottingham: il tecnico lascia lo stadio in silenzioL’allenatore del Tottenham Hotspur ha perso il padre Marco proprio durante la gara di campionato contro il Nottingham Forest, conclusa con una pesante sconfitta per 3-0. gonfialarete.com

Grave lutto per Tudor, scomparso il padre Marco durante Tottenham-Nottingham ForestGrave lutto per Igor Tudor: il padre Marco è scomparso proprio durante la partita persa dal Tottenham Hotspur contro il Nottingham Forest. Dopo il pesante 3-0, che lascia gli Spurs a un ... tuttojuve.com

Grave lutto per Igor #Tudor La #Juventus si unisce al cordoglio per la scomparsa del padre dell’allenatore croato, oggi alla guida del Tottenham L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO facebook

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