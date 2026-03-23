Firenze, 23 marzo 2026 – Il monitoraggio del lupo in Toscana aveva acceso un confronto politico e scientifico, finito per dividere istituzioni, associazioni e mondo ambientalista. Al centro del dibattito il progetto “ Lupus Etruriae ”, promosso da Coldiretti Toscana e Federcaccia Toscana con il supporto scientifico di università e partner tecnici, nato con l’obiettivo di raccogliere dati sulla presenza della specie e realizzare una mappatura dei branchi sul territorio. Il coinvolgimento diretto di organizzazioni agricole e venatorie nella raccolta dei dati aveva però sollevato critiche. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Irene... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lupi, testa a testa ambientalisti-ateneo. “Monitoraggio rigido, zero polemiche”

Articoli correlati

Referendum giustizia, il sondaggio Ixè: testa a testa tra sì e no(Adnkronos) – Risultato in bilico per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026.

Como-Roma: testa a testa, 51 punti e la sfida per l’EuropaLa sfida tra il Como e la Roma, in programma domenica alle 18:00 allo Stadio Sinigaglia, si preannuncia come uno scontro diretto per la vetta della...

Tutti gli aggiornamenti su Lupi testa a testa ambientalisti ateneo...

Discussioni sull' argomento Lupi, testa a testa ambientalisti-ateneo. Monitoraggio rigido, zero polemiche; Avellino-Sudtirol 3-2: terza vittoria di fila per i lupi, +8 sui playout; A Genova si infrange la scia positiva dei lupi: Brunori e Palma stendono l’Avellino; E anche i lupi molisani passeggiano sul prato del Riviera.

Avellino ko al Marassi: la Sampdoria vince 2-1 Non basta il cuore ai lupi, che cadono in trasferta contro una Sampdoria più brillante soprattutto nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato, con i blucerchiati più propositivi ma poco concreti e l’Avellino vi facebook

Pallavolo A2M - Lupi Siena la sfida di Porto Viro è la tua ultima spiaggia x.com