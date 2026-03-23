La Scafatese ha appena battuto il Monastir 4-2 ma non è ancora arrivato il momento della festa. Tra i tifosi continua l'attesa, perché non è ancora definito il risultato del Trastevere, che potrebbe rimandare tutto di una settimana. La squadra romana ha pareggiato al minuto 74 contro l’Ischia e se riuscisse a vincere la festa sarebbe rimandata. Squadra, presidente e staff della Scafatese sono riuniti in cerchio in attesa del risultato finale. L'urlo liberatorio arriva finalmente alle 16.30 aprendo le porte a un’invasione di campo spontanea con bandiere e fuochi pirotecnici giallo-blu. Il presidente sotto la curva ribadisce il suo motto ai tifosi: «Vi amo tutti». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - L'unica squadra italiana a essere ancora imbattuta

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