Lunedì di sport in TV | il programma del 23 marzo e dove vedere le gare

Il panorama sportivo di questo lunedì 23 marzo si presenta ricco di appuntamenti, con l’Italia protagonista in più sport. La settimana si apre sotto il segno del grande tennis mondiale, ma non mancano ciclismo, basket femminile ed il calcio con le categorie inferiori. Giornata importanti di sport oggi con il tennis che è di scena a Miami, in Florida, dove prosegue il torneo combined 1000 di Miami. L’attenzione del pubblico italiano è tutta rivolta a Jannik Sinner, attuale numero 2 del ranking ATP, impegnato nel completare l’ambiziosa doppietta di tornei americani di inizio primavera. L’azzurro scenderà in campo allo Stadium dei Miami Gardens per affrontare il francese Corentin Moutet nel match valido per i sedicesimi di finale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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