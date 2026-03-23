Il satellite naturale raggiungerà la massima illuminazione nella notte tra il 1 e il 2 aprile 2026, segnando l’avvio ufficiale della primavera astronomica. Questo evento celeste, noto come Luna Rosa, non presenta alcuna colorazione reale ma trae il nome dal muschio phlox che fiorisce in quel periodo. L’osservazione sarà ottimale durante l’arco notturno compreso tra le due date indicate, con il corpo celeste che si posizionerà nella porzione meridionale del cielo vicino alla costellazione della Vergine. La data esatta del plenilunio è fissata per il 2 aprile alle ore 4.12 secondo l’orario italiano, creando un legame diretto con la determinazione della Pasqua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luna Rosa 2026: plenilunio il 2 aprile alle 4.12

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