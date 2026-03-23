Gigi Moncalvo, giornalista, scrittore, direttore della Padania per due anni dal 2002 al 2004, prima di passare in Rai, grande conoscitore del Senatùr, dopo i funerali di Umberto Bossi finiti fa una analisi amara del presente e del futuro di un partito che – dice – “nulla ha più a che fare con quello che ha fondato Umberto Bossi” e non le manda a dire al leader Matteo Salvini. A Pontida hanno fischiato Salvini. “Ci vuole una bella faccia tosta a presentarsi ai funerali dopo quello che ha fatto o non ha fatto a Bossi. Era inevitabile che il popolo della Lega lo fischiasse. Avrebbe fatto meglio a non presentarsi”. Che cosa “rimprovera“ a Salvini e alla Lega, oggi? “Salvini a Bossi deve tutto politicamente, ma non lo ha mai più consultato, lo ha scaricato con ingratitudine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ultimo saluto a Bossi, l’ex direttore della Padania: “Quei fischi dicono tanto. Salvini? Che faccia tosta a presentarsi”

Articoli correlati

Bossi, a Pontida l’ultimo saluto al Senatur tra ‘Padania libera’ e contestazioni(Adnkronos) – Pontida si compatta e si divide allo stesso tempo nel giorno dell’addio a Umberto Bossi, il fondatore della Lega scomparso giovedì...

Leggi anche: Bossi, il “Senatùr” che bastonò Roma ladrona e sognava la Padania: dall’ampolla sul Monviso alla faida con Salvini

Tutto quello che riguarda L'ultimo saluto a Bossi l'ex direttore...

Temi più discussi: Tra lacrime e cori contro il tricolore, l'ultimo saluto di Pontida a Umberto Bossi; Bossi, a Pontida l’ultimo saluto. Saranno funerali di popolo. Salvini va in visita: Emozionato; Bossi, l'ultimo saluto a Pontida. Da Meloni a Giorgetti: ecco chi c'era. Salvini e il bacio alla moglie del Senatur; Umberto Bossi, l’ultimo saluto a Pontida.

Bossi, l'ultimo saluto a Pontida. Da Meloni a Giorgetti: ecco chi c'era. Salvini e il bacio alla moglie del SenaturApplausi dai militanti e sostenitori per la premier Meloni. Fischi per Monti. Salvini in camicia verde bacia la testa di Manuela Marrone, moglie di Bossi: Oggi non si dichiara nulla, oggi è la presen ... msn.com

L’ultimo saluto a Bossi, l’ex direttore della Padania: Quei fischi dicono tanto. Salvini? Che faccia tosta a presentarsiGigi Moncalvo dopo i funerali del Senatur: La Lega è finita con l’ictus di Umberto, oggi c’è una sottomarca. Siamo alla resa dei conti ... ilgiorno.it

Cori e imbarazzo. A Pontida, al termine dei funerali di Umberto Bossi, il feretro è uscito dalla chiesa tra slogan intonati da una parte della folla, compreso "Abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore", "Secessione", "Roma ladrona, la Lega non perdona". I facebook

Meloni arriva a Pontida per i funerali di Umberto Bossi x.com