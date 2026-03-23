L’ultima ricostruzione Dalla bici alle impronte | ecco cosa non torna

Roma, 24 marzo 2026 – L’indiscrezione sulla consulenza della dottoressa Cattaneo rovescerebbe la dinamica del delitto di Garlasco. Chiara Poggi, uccisa da una persona, avrebbe lottato. Di conseguenza, sotto le sue unghie, ci sarebbe il DNA dell’assassino. Ma qualcosa non torna. Perché a quella difesa feroce non corrisponde ciò che resta: solo un aplotipo misto, parziale, non consolidato, che non ha la forza biologica che una vera reazione di difesa imprime sul corpo di una vittima. Davvero dovremmo credere che oggi una lettura basata sulle foto sia più attendibile di un corpo analizzato sul tavolo autoptico? Da qui si passa al tempo perché la stessa ricostruzione tenterebbe di chiudere tutto tra le 10:00 e le 11:00, una fascia che — non a caso — coincide con un intervallo compatibile con l’alibi dell’assassino, Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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