L' ufficio di scopo per il Quarticciolo ha un dirigente Ecco chi ha scelto Gualtieri e quanto guadagnerà

Il processo decisionale non è stato breve. L'incarico, ratificato in una riunione di giunta del 19 marzo ai sensi dell'articolo 110 del testo unico degli enti locali, è passato per una vera e propria selezione. Un mese dopo la creazione dell'ufficio, infatti, nessun dirigente interno alla complessa macchina amministrativa di Roma Capitale si era fatto avanti. E così, Gualtieri ha dato mandato al dipartimento Risorse Umane di indire una procedura aperta anche ai funzionari "al fine di assicurare la piena operatività, in ragione della complessità e della rilevanza delle funzioni attribuite all'ufficio". Non si poteva lasciare vacante un organismo strategico, creato per dare sostanza all'ultima fase dell'amministrazione di centrosinistra, soprattutto in vista del tanto ambito “bis”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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