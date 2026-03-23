L’Ue prova ad affilare la spada contro la disinformazione

La scorsa settimana, il Servizio europeo di azione esterna ha pubblicato il suo report annuale sulla disinformazione, il quarto dall’inizio delle pubblicazioni annuali da parte dell’ufficio di strategic communications di Bruxelles, intitolato “ Dismantling the Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) house of cards ”. Il report è stato presentato a Bruxelles alla presenza dell’Alta rappresentante Kaja Kallas e del primo ministro montenegrino Milojko Spaji?. Un ospite da un Paese partner che segnala l’attenzione posta da Bruxelles al fenomeno della disinformazione nei Paesi dei Balcani occidentali, soprattutto in vista dei loro progressi nel processo di allargamento dell’Unione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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