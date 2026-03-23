L'UCI scrive alle squadre e ciclisti | GPS obbligatorio nelle gare per evitare un altro caso Furrer

L'Unione Ciclistica Internazionale ha diramato una nota ufficiale a Team e corridori perché si adoperino nei tempi più brevi possibili di sistemi GPS per la tracciabilità. Sistema di sicurezza che diverrà obbligatorio e su cui si sta lavorando dal settembre 2024 quando la giovane svizzera Muriel Furrer perse la vita perché soccorsa in colpevole ritardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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