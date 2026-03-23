Lube sfida coi polacchi E Balaso? Resta con noi
Una semifinale raggiunta nei playoff scudetto, una che si sogna in Champions. Tra due giorni la Lube giocherà una partita "imperdibile", lo farà con un Balaso ritrovato per il presente e molto probabilmente anche per il futuro. Parola del dg Giuseppe Cormio. Direttore, cosa le è piaciuto nella serie contro Trento? "A parte i blackout in gara3, la squadra si è dimostrata forte fuori casa e ha sfruttato le situazioni favorevoli. Stiamo rimediando ad una regular season al di sotto delle aspettative". Contro i gialloblu serie con l’asterisco viste le defezioni di Michieletto e Lavia? "Vero, per queste assenze, la differenza tecnica è stata evidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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