Una semifinale raggiunta nei playoff scudetto, una che si sogna in Champions. Tra due giorni la Lube giocherà una partita "imperdibile", lo farà con un Balaso ritrovato per il presente e molto probabilmente anche per il futuro. Parola del dg Giuseppe Cormio. Direttore, cosa le è piaciuto nella serie contro Trento? "A parte i blackout in gara3, la squadra si è dimostrata forte fuori casa e ha sfruttato le situazioni favorevoli. Stiamo rimediando ad una regular season al di sotto delle aspettative". Contro i gialloblu serie con l’asterisco viste le defezioni di Michieletto e Lavia? "Vero, per queste assenze, la differenza tecnica è stata evidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lube, sfida coi polacchi. E Balaso? "Resta con noi"

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