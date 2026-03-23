L a vita in beige (Life in Beige) era il titolo di un articolo pubblicato negli spazi di The Cut, l’area digitale legata al New York Magazine, miniera di notizie in breve e riflessioni in profondità su come viviamo. Il sottotitolo poneva una domanda che attraversa anche l’Italia (e Milano in particolare): i nuovi farmaci “dimagranti” stanno spegnendo i colori della vita quotidiana? Riassumendo per i non addetti (e saltando qualche passaggio scientifico): pensato per combattere il diabete di tipo 2, l’ Ozempic – seguito da Wegovy e Mounjaro – è diventato una hit internazionale quando si è capito che poteva tramutarsi in una strategia per perdere peso in fretta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’Ozempic, nato per combattere il diabete di tipo 2, è diventato una strategia globale per perdere peso. Con due effetti collaterali: il dominio del corpo magro e la resa all’annullamento del piacere

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