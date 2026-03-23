L’ottetto dei sogni Joe Lovano chiude superbamente l’ultima sera di Bergamo Jazz

Bergamo. “Settin’ the Pace” è un album di John Coltrane pubblicato nel 1962 dalla sua precedente etichetta, la Prestige Records, nel tentativo di monetizzare la fama del sassofonista, ormai cresciuta al punto da travalicare i semplici confini del jazz. Oggi “Setting The Pace” è un progetto reale, vivo e pulsante che intende celebrare il centenario della nascita di Miles Davis e John Coltrane. Ideato e creato specificamente per l’ultima sera del Bergamo Jazz 2026 dal sassofonista e forza della natura Joe Lovano, giunto al suo terzo anno come direttore artistico del festival. I componenti di questa all-star band sono aapunto Lovano (sax tenore e soprano), Avishai Cohen (tromba), George Garzone (sax tenore), Shabaka Hutchings (flauti), Jakob Bro (chitarra), Leo Genovese (pianoforte), Drew Gress (contrabbasso) e Joey Baron (batteria). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Joe Lovano: «Coltrane ha aperto la porta all’infinito in quel santuario di suoni e anime che è il jazz»Joe Lovano non spiega il jazz, lo racconta come se stesse sfogliando l’album di famiglia.

Leggi anche: Il trio jazz dei Chromogen domani sera allo Spazio Marte