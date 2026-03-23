Lotta a simulazioni e ritardi ecco cosa cambierà in Serie A

Le nuove norme puntano a ridurre la discrezionalità del Giudice sportivo, così da uniformare multe e sanzioni per i trasgressori La Lega Serie A sta lavorando alacremente per rendere operative, già a partire dal prossimo campionato 20262027, una serie di precise norme comportamentali: l’iniziativa prevede la realizzazione di un Codice di autoregolamentazione che definisca multe precise per i trasgressori, sia che si tratti di calciatori, che di allenatori o dirigenti. Il primo scopo della Lega è quello di limitare il più possibile la discrezionalità del Giudice sportivo, ad oggi determinante, per creare un quadro regolamentare ben delimitato e assicurare ai tesserati una solida uniformità nell’applicazione delle sanzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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